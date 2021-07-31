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حافظ المدلج: من المتوقع تعديل أسعار الباقات التي تنقل مباريات دوري المحترفين

منذ 21 دقيقة
1183
حافظ المدلج: من المتوقع تعديل أسعار الباقات التي تنقل مباريات دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
تحدث الدكتور حافظ المدلج،عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي سابقًا، عن أسعار الباقات التي يتم طرحها لنقل مباريات كرة القدم للجماهير.

وقال "المدلج": "المبالغ المطروحة الآن في الباقات فيها إعادة نظر وبمواصفات أقل ومبالغ أقل والموسم هذا سيكون فيه تجربة وتقيم للمواسم التي تليها وسيكون هناك باقات مختلفة بأسعار متفاوتة"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "أيضًا لما تدفع مبالغ تحتاج للنقل بشكل مميز وكاميرات أكثر وإعاداتها أفضل كذلك الجرافيك الخاص بالمباريات وهذا ما يحتاج إليه دوري المحترفين".

وتوقع "المدلج" وجود تعديل في أسعار الباقات خلال الفترة القادمة، قائلاً: "من المتوقع مراجعة وتعديل أسعار الباقات التي تنقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان فالمسؤول ينظر لردود الأفعال وأتوقع وجود أسعار متوسطة بين المجاني وبين الأسعار العالية وسيكون هناك خصومات".

شاهد الفيديو:

 

دوري المحترفين
الجماهير
مباريات كرة القدم
خصومات
أسعار الباقات

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
الله يرحمها والله المني الخبر
ابو علي
حتى الضعوف اللي يترزقون في الحطب نشبتم لهم اتقو الله يا عالم الناس يالله متحمله
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
مطر الاسود
ماهو الجديد في هذا الموضوع او انكم تعيشون في عالم اخر , فالدخول الى المحمعات والمراكز التجارية غير مسموح الا بابراز تطبيق توكلنا والذي...

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