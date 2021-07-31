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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

منذ ساعة
1296
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

رياح نشطة
زخات من البرد
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس الأمطار الرعدية

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