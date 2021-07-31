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إنخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو بمقدار 2.8 مليار متر مكعب

منذ 13 دقيقة
1141
إنخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو بمقدار 2.8 مليار متر مكعب

الخرطوم (صدى):
أظهر البيان اليومي للجنة فيضان النيل بالسودان انخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بـ2.8 مليار متر مكعب عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري السودانية أن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 نحو 5 مليارات متر مكعب مقارنة بـ7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أقل بـ2.8 مليار متر مكعب.

كما ذكرت "الري السودانية" أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 نحو 4 مليار متر مكعب مقارنة بـ2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أكبر من 1.2 مليار متر مكعب.

 

الموارد المائية
فيضان النيل
النيل الأزرق
نهر عطبرة
الري السودانية

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أحدث التعليقات

الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..

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