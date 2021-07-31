إنخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو بمقدار 2.8 مليار متر مكعب

الخرطوم (صدى):
أظهر البيان اليومي للجنة فيضان النيل بالسودان انخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بـ2.8 مليار متر مكعب عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري السودانية أن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 نحو 5 مليارات متر مكعب مقارنة بـ7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أقل بـ2.8 مليار متر مكعب.
كما ذكرت "الري السودانية" أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 نحو 4 مليار متر مكعب مقارنة بـ2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أكبر من 1.2 مليار متر مكعب.