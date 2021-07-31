الاتحاد يفوز على غريستهوفر النمساوي بتسعة أهداف ودياً

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق الاتحاد، فوزا ثمينا من نظيره النمساوي غريستهوفر بتسعة أهداف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت.
وسجل اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد بعد مرور 4 دقائق من المباراة، ثم أضاف اللاعب البيشي الهدف الثاني، كما أحرز كمارا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 26 و 32.
واختتم محمد صوعان الشوط الأول بهدف خامس في الدقيقة 37، بينما كمارا الهدف السادس للاتحاد في الدقيقة 54، ثم سجل باحسين الهدف السابع في الدقيقة 59، كما أضاف البيشي الهدف الثامن من ركلة جزاء، ونجح اليامي في تسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 88.