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الاتحاد يفوز على غريستهوفر النمساوي بتسعة أهداف ودياً

منذ 55 دقيقة
1344
الاتحاد يفوز على غريستهوفر النمساوي بتسعة أهداف ودياً

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق الاتحاد، فوزا ثمينا من نظيره النمساوي غريستهوفر بتسعة أهداف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد بعد مرور 4 دقائق من المباراة، ثم أضاف اللاعب البيشي الهدف الثاني، كما أحرز كمارا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 26 و 32.

واختتم محمد صوعان الشوط الأول بهدف خامس في الدقيقة 37، بينما كمارا الهدف السادس للاتحاد في الدقيقة 54، ثم سجل باحسين الهدف السابع في الدقيقة 59، كما أضاف البيشي الهدف الثامن من ركلة جزاء، ونجح اليامي في تسجيل  الهدف التاسع في الدقيقة 88.

 

 

الاتحاد
البيشي
فوز
المباراة الودية
كمارا
غريستهوفر

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أحدث التعليقات

الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..

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