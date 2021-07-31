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رائد أعمال: مهنة النجارة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال شهريا "فيديو"

منذ ساعة
1416
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رائد أعمال: مهنة النجارة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال شهريا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف رائد الأعمال أحمد الحربي عن الدخل الشهري في مهنة النجارة، قائلا إن دخل مهنة النجارة يصل إلى 100 ألف ريال شهريا.

وأوضح أحمد الحربي خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، قائلا:"إذا تطورت في مهنة النجارة وأصبح لديك عائد أكبر للفريق، وبالتالي يصل الدخل الشهرية إلى أرقام خيالية".

وتابع:" من الممكن أن يصل الدخل الشهري إلى 100 ألف ريال شهريا بشرط وجود فريق منظم"، لافتا  أكثر المصاعب التي تواجه النجار ومنها المعدات.

واختتم:" قد تحتاج إلى مكان عند التوسع في شغلك،  فهيئة المدن دائما تقدم حلولا".

 

أحمد الحربي
مهنة النجارة
دخل شهري
هيئة المدن
فريق منظم

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 143
منذ 51 دقيقة
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها

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أحدث التعليقات

الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..

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