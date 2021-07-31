رائد أعمال: مهنة النجارة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال شهريا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف رائد الأعمال أحمد الحربي عن الدخل الشهري في مهنة النجارة، قائلا إن دخل مهنة النجارة يصل إلى 100 ألف ريال شهريا.
وأوضح أحمد الحربي خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، قائلا:"إذا تطورت في مهنة النجارة وأصبح لديك عائد أكبر للفريق، وبالتالي يصل الدخل الشهرية إلى أرقام خيالية".
وتابع:" من الممكن أن يصل الدخل الشهري إلى 100 ألف ريال شهريا بشرط وجود فريق منظم"، لافتا أكثر المصاعب التي تواجه النجار ومنها المعدات.
واختتم:" قد تحتاج إلى مكان عند التوسع في شغلك، فهيئة المدن دائما تقدم حلولا".