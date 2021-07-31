غضب لبنانية بعد ارتفاع سعر الرز واللبن

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التعليقات
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أحدث التعليقات
الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..
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