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طرب وروقان الفنان خالد عبدالرحمن
منذ ساعة
872
1
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التعليقات
الملل
عدد التعليقات : 34
منذ 36 دقيقة
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
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أحدث التعليقات
الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..
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