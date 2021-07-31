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غفوة سائق تنتهي بحادث مروع

منذ 6 ساعات
1267

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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