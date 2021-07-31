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2000 مراجع لمستشفى الحرث خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو

منذ 13 ساعة
1128
2000 مراجع لمستشفى الحرث خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو

علي محنشي (صدى):
قدم مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان خدماته خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو لعام 2021م لعدد 1976 مراجعًا بمختلف أقسام المستشفى.

وأوضحت صحة جازان ان الإحصائية تضمنت عدد 1048 مراجعا في قسم الطوارئ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 195 مراجعا، وعدد المنومين بالأقسام الداخلية 18 مريض، وقام قسم المختبر بإجراء أكثر من 1765 فحصًا مخبريا.

وبلغت عدد الوصفات الدوائية التي تم التعامل معها 538 وصفة، إضافة الى إجراء 372 مراجعًا فحص بقسم الأشعة، وقدم قسم الخدمة الاجتماعية خدماتها 25 مراجع، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي 34 مستفيد ، وخدمة اكثر من 85 مريض بقسم العلاج الطبيعي.

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أحدث التعليقات

الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..

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