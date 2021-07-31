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المكسيك ترافق اليابان لدور النصف نهائي الألعاب الاولمبية

منذ ساعة
1271
المكسيك ترافق اليابان لدور النصف نهائي الألعاب الاولمبية

وكالات (صدى):
تأهل منتخب اليابان إلى دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على نيوزيلندا بنتيجة "4-2" ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل الفريقان سلبيًا حتى انتهاء الدقيقة 90 فلم يتمكن أي من المنتخبين من تسجيل هدف في مرمي الأخر، وحسم التعادل السلبي أيضًا الأشواط الأضافية.

فيما استطاع منتخب اليابان بعد ذلك من تسجيل ركلات الترجيح بالفوز على نظيره نيوزيلندا بنتيجة (4-2)، ومن المقرر أن يواجه نظيره إسبانيا في الدور القادم.

وعلى جانب آخر تمكنت المكسيك من تسجيل هدفها الأول بواسطة هنري مارتن في الدقيقة 12 أما الهدف الثاني فسجله لويس رومو في الدقيقة 29 ويضيف فرانسيسكو كوردوفا الهدف الثالث من ضربة جزاء.

كما عزز منتخب المكسيك بالرابع عن طريق هنري مارتن ثم الهدف الخامس عن طريق فرانسيسكو كوردوفا، وبعدها بدقائق يسجل أجويري الهدف السادس.

وسيواجه منتخب المكسيك نظيره البرازيل في الدور القادم، بعد تأهل الأخير على حساب نظيره مصر بهدف نظيف.

 

اليابان
المكسيك
الألعاب الأولمبية
نيوزيلندا
أولمبياد طوكيو

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أحدث التعليقات

الملل
اطلع منها وريح العباد من المعاصي
بندر الحربي
فتحنا محل وغثونا بالمخالفات كلن ينهش يكرهوووك بالشغله كلها
ابو محمد
الله يرحمها ويغفر لها
الخبير
ام زكي يبي يعينون الدويش فاقد المصداقية ولانه من زمرة ابو خرقة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. ياكثر القربعه والعجاج اللي راح يطلع ..

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