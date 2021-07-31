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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم

منذ 49 دقيقة
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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم

الدمام (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم السبت، موضحا أن الدمام بلغت درجة حرارتها 4ْ9.4، والأحساء 4ْ8.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن وصلت إلى 4ْ6، بينما سجلت رفحاء وشرورة 44، وبلغت الحرارة في عرعر 4ْ3.

وكان مختص التوقعات في مركز الأرصاد عايض البلوي، توقع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين أو ثلاث درجات.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة خلال الأسبوع المقبل، موضحا:"هناك 52 يوما تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، ودرجات الحرارة ستقل وهذه أجواء تعتبر صيفية".

 

الدمام
الأحساء
الحرارة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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