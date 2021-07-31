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بالفيديو.. خبير تجاري يوضح كيفية جني الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 46 دقيقة
1326
بالفيديو.. خبير تجاري يوضح كيفية جني الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
تحدث فيصل الصالح، الخبير في التجارة الالكترونية، عن كيفية جني الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي والحصول عليها في حال كان الشخص غير مشهور.

وقال "الصالح": "وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عامة فيها دخل مادي وسناب شات أضاف ميزة تجني للأشخاص أرباح خاصة والناس لا تعلم عنها"، وذلك وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "تطبيقات التواصل الاجتماعي بتدفع المال للمتابعين من أجل سحب البساط من المواقع الأخرى فيتوجه العديد من الأشخاص لـ (سناب شات) من أجل جذب المستخدمين".

وتابع: "تواصلت مع العديد من الأشخاص وجنوا الأموال وليسوا مشهورين فالعديد من الأشخاص يشاركون يومياتهم ويجنون الأموال".

وعن الاعتماد على أرباح السوشال ميديا فقط، قال: "لا يمكن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأرباح ودخل أساسي ولا يمكن الاستغناء عن الوظيفة لهذا السبب ويمكن أن يكون مصدر دخل ثاني وليس أساسي ويمكن من خلال هذه الأموال تسوية مشروع يمكن الاعتماد عليه".

وفيما يتعلق بخاصية "أضواء" على "سناب شات": "في البداية على سناب شات كان يقبل أغلب المقاطع لكن منذ أسبوع أصبح فيه ضغط شديد على منصة أضواء لذا تشترط صناعة محتوى مفيد وبكواليتي جيدة إذا حصل له الترويج تزداد عدد المشاهدات والتفاعل فيزيد الأرباح على المنصة".

 

سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
الوظيفة
التجارة الإلكترونية
الأرباح

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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