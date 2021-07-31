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أمانة جدة تباشر تطبيق اشتراط التحصين لدخول المباني والبلديات التابعة

منذ 29 دقيقة
1174
أمانة جدة تباشر تطبيق اشتراط التحصين لدخول المباني والبلديات التابعة

مازن القرني (صدى):
تبدأ أمانة محافظة جدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ في تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ لدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكافة الأنشطة التجارية.

 

ومن جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام والمتحدث الرسمي محمد البقمي، إنه وفقاً لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.

وباشرت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات، تنفيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

واعتمدت أمانة جدة آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية و الإدارة العامة للأمن والسلامة تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

أمانة جدة
البلديات
التحصين
المباني

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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