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مركزي جازان يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر إلكترونياً للمتبرع بالدم

منذ 11 ساعة
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مركزي جازان يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر إلكترونياً للمتبرع بالدم

علي محنشي (صدى):
أطلق قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة خدمة إرسال شهادات الشكر إلكترونياً للمتبرع بالدم عبر البريد الإلكتروني للمتبرعين بالدم.

وتأتي هذه الخدمة تزامناً مع التطور التقني الذي تشهده وزارة الصحة في جميع برامجها ومنصاتها الإلكترونية

وتهدف هذه الخدمة لإنهاء وقت انتظار المتبرع بعد قيامة بالتبرع بالدم للحصول على شهادة إثبات للمتبرع، وكذلك لحفظ معلومات التبرع إلكترونياً للعودة إليها عند الحاجة أو عند طلب ذلك من قبل المتبرع.

ويسعد مركز التبرع بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان باستقبال المتبرعين من الساعة 8:00ص وحتى 3:00م بالإضافة إلى العربة المخصصة للتبرع المتواجدة بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان من الساعة 5:00م وحتى 10:00م.

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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