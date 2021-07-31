البطاطا الحلوة تساعد في إنقاص الوزن ومضادة للالتهابات

أميرة خالد (صدى):
تعتبر البطاطا من أبرز الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص لنكهتها المميزة كما إن لها العديد من المزايا الصحية التي تحققها للأشخاض.
وتتضمن أبرز هذه الفوائد مساهمتها في إنقاص الوزن خاصة وأنها تحتوي على المواد التي يمكن أن تسرع من عملية حرق الدهون والشعور بالشبع.
تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين A و C حيث تساعد في الحماية من العديد من الأمراض خاصة الأمراض الخاصة بـ "المناعة الذاتية"، كما أنها بها عدد من العناصر الغذائية.
وتساعد أيضًا في السيطرة على السكري فهى من الأطعمة الآمنة والصحية لمرضى السكري، فهي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.
وتتمتع البطاطا الحلوة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات والتي تعتبر عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وتتضمن ذلك الأمراض المزمنة لذلك فتناولها يقي من هذه الالتهابات.