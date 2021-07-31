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البطاطا الحلوة تساعد في إنقاص الوزن ومضادة للالتهابات

منذ ساعة
1290
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البطاطا الحلوة تساعد في إنقاص الوزن ومضادة للالتهابات

أميرة خالد (صدى):
تعتبر البطاطا من أبرز الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص لنكهتها المميزة كما إن لها العديد من المزايا الصحية التي تحققها للأشخاض.

وتتضمن أبرز هذه الفوائد مساهمتها في إنقاص الوزن خاصة وأنها تحتوي على المواد التي يمكن أن تسرع من عملية حرق الدهون والشعور بالشبع.

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين A و C حيث تساعد في الحماية من العديد من الأمراض خاصة الأمراض الخاصة بـ "المناعة الذاتية"، كما أنها بها عدد من العناصر الغذائية.

وتساعد أيضًا في السيطرة على السكري فهى من الأطعمة الآمنة والصحية لمرضى السكري، فهي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

وتتمتع البطاطا الحلوة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات والتي تعتبر عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وتتضمن ذلك الأمراض المزمنة لذلك فتناولها يقي من هذه الالتهابات.

 

الأغذية
الفيتامينات
الالتهابات
العناصر الغذائية
البطاطا الحلوة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131403
منذ 41 دقيقة
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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