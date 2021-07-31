عامل يلقي بزوجته من الطابق الثالث لرفضها منحه نقودا لشراء مخدرات

القاهرة (صدى):
أقدم عامل في مصر على إلقاء زوجته من الطابق الثالث في العقار السكني الذي يقطنانه بعد فشله في الحصول على العيدية لإنفاقها على شراء المواد المخدرة.
وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 18 عامًا وهي ربة منزل مقيمة إن زوجها تشاجر معها لأخذ مبلغ العيدية منها بالقوة ثالث أيام عيد الأضحى، مبينة أنها حاولت الابتعاد عن زوجها بعد نشوب الشجار بينهما، إلا أنه قام بإلقائها من شرفة الطابق الثالث.
وأضاف أنه بعد ذلك قام بنقلها إلى ابمستشفى ، وإجبارها على عدم الإفصاح عن شيء أو اتهامه، فأقرت في محضر الشرطة أنها سقطت أثناء تركيب الستارة، مشيرة إلى أنها عدلت عن أقوالها في المحضر بعد ذلك واتهمت زوجها بإلقائها من شرفة الطابق الثالث لرغبته في أخذ مبلغ عيديتها لشراء مواد مخدرة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج، وبسؤاله أقرَّ أنه بسبب خلافات زوجية حدثت بينهما مشادة كلامية، وقامت الزوجة بالصعود فوق سرير الأطفال، وأثناء محاولته الإمساك بها سقطت من الشرفة، نافيًا قيامه بإلقائها.