استشاري: علاج "أسترازينيكا" الجديد لمرضى السكري يعد نقلة نوعية ويساعد على شفائهم

أميرة خالد (صدى):
أكدت استشاري غدد صماء أن علاج "أسترازينيكا" الجديد لمرضى السكري من النوع الثاني يعد نقلة نوعية ويساعد على شفائهم.
وأوضحت المختصة أنه يوجد نوعين من مرض السكري النوع الأول يكون البنكرياس لا يعمل ويحتاج إنسولين والنوع الثاني يكون البنكرياس كفاءته 50% يفرز الأنسولين لكن لديه مشكلة في المستقبلات وهذا النوع قد يستجيب لعلاج استرازينيكا الجديد
وأضافت المختصة أن هذا العلاج كان يستعمل من 2017 لمرضى السكري النوع الثاني من البالغين وهو علاج فعال يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين ويقلل إفراز الكبد من الجلوكوز ، مشيرة إلى أنه متاح الآن للفئة العمرية من فوق عشر سنوات إلى 18سنة
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام عقار "بايدوريون" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لمرضى السكري بدءاً من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنباً إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة الرياضة.
ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعياً لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاماً.