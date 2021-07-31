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استشاري: علاج "أسترازينيكا" الجديد لمرضى السكري يعد نقلة نوعية ويساعد على شفائهم

منذ ساعة
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استشاري: علاج "أسترازينيكا" الجديد لمرضى السكري يعد نقلة نوعية ويساعد على شفائهم

أميرة خالد (صدى):
أكدت استشاري غدد صماء أن علاج "أسترازينيكا" الجديد لمرضى السكري من النوع الثاني يعد نقلة نوعية ويساعد على شفائهم.

وأوضحت المختصة أنه يوجد نوعين من مرض السكري النوع الأول يكون البنكرياس لا يعمل ويحتاج إنسولين والنوع الثاني يكون البنكرياس كفاءته 50% يفرز الأنسولين لكن لديه مشكلة في المستقبلات وهذا النوع قد يستجيب لعلاج استرازينيكا الجديد

وأضافت المختصة أن هذا العلاج كان يستعمل من 2017 لمرضى السكري النوع الثاني من البالغين وهو علاج فعال يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين ويقلل إفراز الكبد من الجلوكوز ، مشيرة إلى أنه متاح الآن للفئة العمرية من فوق عشر سنوات إلى 18سنة

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام عقار "بايدوريون" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لمرضى السكري بدءاً من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنباً إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة الرياضة.

ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعياً لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاماً.

مرضى السكري
البنكرياس
استرازينيكا
مستويات السكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131403
منذ 35 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
أبو تركي
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوف حركات قرعاء بطاطسيه ..
مواطن
صدقني انكم قتلتم متعة كرة القدم بهذا الانظمه والاشتركات ترى فيه ناس ماهي قادرة تشترك وهي لعبة كرة القدم لعبة الفقراء وانتم اصحاب المحطات...

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