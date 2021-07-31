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القادسية يحدد ثمن بيع خليفة الدوسري للهلال والنصر يدخل على خط المنافسة

منذ 24 دقيقة
1524
القادسية يحدد ثمن بيع خليفة الدوسري للهلال والنصر يدخل على خط المنافسة

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن اللاعب الشاب خليفة الدوسري بات قريباً من الانتقال لنادي الهلال فيما تنتظر إدارة القادسية العرض الرسمي المادي المكتوب من قبل نظيرتها في نادي الهلال من أجل حسم الأمور سواء بالموافقة أم الرفض وذلك في ظل وجود عروض من أندية أخرى من بينها النصر.

وأوضحت المصادر أن إدارة القادسية لن تواقف على الاستغناء عن خدمات الدوسري بمبلغ يقل عن عشرة ملايين ريال خصوصاً أنه من أبرز الأسماء الشابة في صفوف الفريق ويعد من أبرز المدافعين الصاعدين في المملكة، بحسب الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن تحركات بعض الأندية في دوري المحترفين لا تقتصر على ضم الدوسري بل إن هناك منافسة بين ناديي الشباب والتعاون لضم اللاعب حسن العمري حيث وصل العرض الأعلى له بقيمة «8» ملايين ريال فيما تسعى الإدارة أن يرتفع هذا الرقم للاستغناء عن هداف الفريق وأحد أبرز لاعبي الخبرة.

النصر
الهلال
القادسية
الدوسري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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