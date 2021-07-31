القادسية يحدد ثمن بيع خليفة الدوسري للهلال والنصر يدخل على خط المنافسة

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن اللاعب الشاب خليفة الدوسري بات قريباً من الانتقال لنادي الهلال فيما تنتظر إدارة القادسية العرض الرسمي المادي المكتوب من قبل نظيرتها في نادي الهلال من أجل حسم الأمور سواء بالموافقة أم الرفض وذلك في ظل وجود عروض من أندية أخرى من بينها النصر.
وأوضحت المصادر أن إدارة القادسية لن تواقف على الاستغناء عن خدمات الدوسري بمبلغ يقل عن عشرة ملايين ريال خصوصاً أنه من أبرز الأسماء الشابة في صفوف الفريق ويعد من أبرز المدافعين الصاعدين في المملكة، بحسب الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر أن تحركات بعض الأندية في دوري المحترفين لا تقتصر على ضم الدوسري بل إن هناك منافسة بين ناديي الشباب والتعاون لضم اللاعب حسن العمري حيث وصل العرض الأعلى له بقيمة «8» ملايين ريال فيما تسعى الإدارة أن يرتفع هذا الرقم للاستغناء عن هداف الفريق وأحد أبرز لاعبي الخبرة.