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خطوات مهمة يجب فعلها عند تعرض "واتساب" للاختراق

منذ 34 دقيقة
1605
خطوات مهمة يجب فعلها عند تعرض "واتساب" للاختراق

وكالات (صدى):
تتعرض بعض حسابات تطبيق التواصل الفوري واتساب للاختراق ، وذلك مع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وهو ما يجعله هدفا لكثير من قراصنة الإنترنت.

في البداية، إن تعرض حساب "واتساب" للاختراق لا يلحق الضرر بالشخص فقط، بل بآخرين خاصة أنه قراصنة الإنترنت عادة ما يستولون على جهات الاتصال الموجودة في الحساب، فيجب على أي شخص القيام بها بعد اختراق حسابه هي بعث رسالة إلى الدعم الفني في "واتساب" Whatsapp - [email protected]

كما يجب كتابة في الرسالة كلمات مثل "مسروق" أو "مفقود"، ويرجى تعليق عمل الحساب، ومن الضروي كتابة رقمك الهاتفي في الرسالة، و يقوم الشخص بتثبيت الحساب وإزالته من الهاتف مرات عدة في أوقات مختلفة طوال اليوم، للتشويش على القراصنة، وضرورة إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن اختراق الحساب، واطلب منهم عدم الرد على أي رسائل واردة حسابك على "واتساب".

ويجري تفعيل تطبيق "واتساب" من خلال إدخال رقم هاتفك الشخصي في خانة البيانات بالتطبيق، ومن أجل التحقق من هوية الشخص، يوجه "واتساب" رمزا للتحقق مكونا من 6 أرقام، فإن وصل هذا الرقم إلى شخص آخر فهذا يعني أن اختراق الحساب بات حقيقة.

واتساب
الانترنت
الاختراق
خطوات

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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