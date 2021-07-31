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استشاري سموم جنائية يوضح سبب ظهور الكحول في جسم الإنسان بعد وفاته

منذ 49 دقيقة
1800
استشاري سموم جنائية يوضح سبب ظهور الكحول في جسم الإنسان بعد وفاته

الرياض (صدى):
تمكن استشاري السموم الجنائية الدكتور أحمد الاسمري بنشر بحثا في مجلة عالمية عن للسموم الجنائية حيث رصد مصدر الكحول الاثيلي في عينات المتوفي، ويعد من ضمن المؤسسين لمراكز مراقبة السموم في المملكة.

وقال الأسري أن عملية تحديد المصدر هي ركيزة أساسية في تقرير الكيميائى الشرعي ، مشيرا إلى أن جسم الانسان يحتوي على جلوكوز وهو مصدر الطاقة في الجسم وبالتالي عند الوفاة الكائنات الدقيقة تستخدم الجلوكوز وتحوله بطريقة لا هوائية إلى كحول أيثيلي ، وعند تحليل الاستشاري للعينات يجد الكحول الاثيلي إيجابي".

وأضاف أنه تم تكريمه من قبل الجمعية العالمية للعلماء عام 2008 عن أفضل بحث منشور في مجال السموم منشور عام 2007 ,مؤكدا أنه أول شخص يفوز بهذا اللقب من الجمعية التي تضم معظم علماء السموم في العالم.

 

المملكة
الإنسان
الكحول
سموم جنائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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