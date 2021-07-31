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453 عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

منذ ساعة
1881
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453 عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

مكة المكرمة (صدى):
قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام .

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأفادت بأن الخدمات المتميزة تبداء بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن ، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الدكتورة كاميليا بأن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن (٢٤٨) موظفة و(٤٥٣) عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير (٣٤) جهاز تعقيم ، وأدوات سقيا زمزم (٦٢) أسطوانة و(٢٤) عربة و(٣٥) حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

نساء
شؤون الحرمين
بيت الله الحرام
عاملات
قاصدات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131397
منذ 33 دقيقة
جزاهن الله خير ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أظنها واحده يا ابو محمد
ابوبدر
ما عمري شفت ضيف يجي لبرنامج حواري ويصر الا ان يلقي دروس ويحدّث ويلقي خطب. ‏لو تسأل اي عاقل لاجاب بان الناس شبعت بل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
توفيق الشطيري
لماذا لايكون هناك تعديل لاجر المتقاعد من المتقاعد نفسه لزياده راتبه خاصه ليس هناك في الوقت الحاضر زياده ل رواتب المتقاعدين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها

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