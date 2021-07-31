الغذاء والدواء توضح خطوات تفادي حدوث الأعراض الجانبية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الابلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل عبر تطبيق طمني.
وقالت الهيئة أن الأعراض الجانبية التي قد تظهر مع استخدام منتجات التجميل يمكن تفاديها بعدة خطوات تقلل احتمالية الإصابة .
وتضمنت الخطوات (تخزين المنتجات بمكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، عد خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة مواد كيميائية إليها،تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر،شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة،التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها،عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين.)