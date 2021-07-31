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الغذاء والدواء توضح خطوات تفادي حدوث الأعراض الجانبية

منذ ساعة
1817
الغذاء والدواء توضح خطوات تفادي حدوث الأعراض الجانبية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الابلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل عبر تطبيق ‎طمني.

وقالت الهيئة أن ‏الأعراض الجانبية التي قد تظهر مع استخدام منتجات التجميل يمكن تفاديها بعدة خطوات تقلل احتمالية الإصابة .

وتضمنت الخطوات (تخزين المنتجات بمكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، عد خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة مواد كيميائية إليها،تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر،شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة،التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها،عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين.)

الهيئة العامة للغذاء والدواء
التجميل
الأعراض الجانبية
تطبيق ‎طمني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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