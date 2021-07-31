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"البيئة": 10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية

منذ ساعة
1855
"البيئة": 10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية

الرياض (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الموردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة، والمقرر لها اعتباراً من 1 محرم 1443هـ، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضروات وفواكه طازجة بدون إذن استيراد إلكتروني.

وكانت "الوزارة" قد بينت في وقت سابق خطوات إجراءات إصدار الترخيص والتي تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة زراعي الإلكترونية .

وأنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسبباً، مفيدة بأن فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وأوضحت "الوزارة" في حينه، أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد والتي تبدأ في الأول من محرم القادم، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، مشيرة إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصاً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وأفادت "الوزارة" أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه، بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر"، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على: "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

// انتهى //

البيئة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
تراخيص
استيراد
الفواكه الطازجة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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