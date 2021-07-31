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النصر يسدد 65 مليون ريال من ديونه

منذ 31 دقيقة
1639
النصر يسدد 65 مليون ريال من ديونه

ماجد محمد (صدى):
تمكنت إدارة نادي النصر من تسديد نحو 50% من الديون المتراكمة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تبقى نحو 70 مليون ريال.

وذكرت مصادر أن إدارة النصر بدعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز لتقليص الديون على النادي تمكنت من تسديد نحو 65 مليون ريال في الاسابيع الأخيرة، وفقًا لـ" الشرق الأوسط".

وأضافت أن إدارة النادي أبرمت عقوداً مع لاعبين أجانب البرازيلي تاليسكا والكاميروني فنيست أبو بكر والأوزبكي مشاريبوف والأرجنتيني فونيس موري لكنها لم تسجل بعد بشكل رسمي عند لجنة الاحتراف التي تتيح للاعبين خوض المباريات مع الفريق في المسابقات الكروية المحلية والآسيوية.

ويذكر أن وزارة الرياضة في العاشر من يونيو الماضي قد أعلنت عن ديون الأندية بما فيها نادي النصر، حيث تمت مطالبة الأخير بدفع 135,906,336 مليون ريال ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي حددت 21 اغسطس الجاري موعدا نهائيا لاغلاق طلبات الحصول على شهادة الكفاءة.

النصر
ديون النصر
وزارة الرياضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه راح يدقم خشوم الاعداء العالمي السنه هذي 😎
سعيد الهلالي.
لا تصير ضعيف اخذ حقك بالقانون. انتهي زمن حب الخشوم. تلك الاندية تدفع المليارات وساحبين علىك ولا فكرو فيك. ( قول الحق ما يزعل...
ابو فهد
حركه علشان تكسب متابعين وشهره وهذي الحركات ياكثرها بالتك تك والحركه الثانيه تطليع اجزاء من الجسد وللاسف اخرتها تلقيها تفتح محلات وفي مهرجانات والحقيقه...
ابوهاشم
عندي في شهر واحد قبل شهر اول مره تصل ٣٤٣ وهي شقه غرفتين هل هذا يرضى الله يا شركة المياه اتقو الله وشكينا قبل...
ابو محمد 😎 ✍️
ليش تجينه في دياره ..

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