النصر يسدد 65 مليون ريال من ديونه

ماجد محمد (صدى):
تمكنت إدارة نادي النصر من تسديد نحو 50% من الديون المتراكمة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تبقى نحو 70 مليون ريال.
وذكرت مصادر أن إدارة النصر بدعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز لتقليص الديون على النادي تمكنت من تسديد نحو 65 مليون ريال في الاسابيع الأخيرة، وفقًا لـ" الشرق الأوسط".
وأضافت أن إدارة النادي أبرمت عقوداً مع لاعبين أجانب البرازيلي تاليسكا والكاميروني فنيست أبو بكر والأوزبكي مشاريبوف والأرجنتيني فونيس موري لكنها لم تسجل بعد بشكل رسمي عند لجنة الاحتراف التي تتيح للاعبين خوض المباريات مع الفريق في المسابقات الكروية المحلية والآسيوية.
ويذكر أن وزارة الرياضة في العاشر من يونيو الماضي قد أعلنت عن ديون الأندية بما فيها نادي النصر، حيث تمت مطالبة الأخير بدفع 135,906,336 مليون ريال ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي حددت 21 اغسطس الجاري موعدا نهائيا لاغلاق طلبات الحصول على شهادة الكفاءة.