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«الحج والعمرة»: استقبال 20 ألف معتمر من الخارج والداخل

منذ 38 دقيقة
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«الحج والعمرة»: استقبال 20 ألف معتمر من الخارج والداخل

مكة المكرمة (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس 2021.

وقالت مصادر أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج لعام 1442، وسيبدأون بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وفقًا لـ" عكاظ ".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد على أن ذلك وفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني، موضحًا أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

مكة المكرمة
وزارة الحج والعمرة
العمرة
الحج والعمرة

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4794
منذ 16 دقيقة
الله يكفينا شركم بس والى متى تفكرون بالمادة وكورونا في العالم كله اصبحت اشد فتك متحور

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أحدث التعليقات

ثامر
عندي جمس 73 نشوف ترجعه جديد ولا لا
خالد
الله يرحم ايام زمان بس ..... فقط مانريده تطبيق شرع الله ومعاقبة المفسد .... وبعدها بيزول كورونا وبتضبط اوضاعنا
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...
زائر
هههههههههههههه الناس صارت تصور صورة من التطبيق وتعطيها لغير محصن ويدخل فيها .. فكونا بس من سالفه محصن او مو محصن .. طيب مو...
ابو عنتر
انا أقول لابد من ان يلعب لنادي الاتحاد لانه ضاله الاتحاد في الهجوم الله يوفقه مع الاتحاد ، الله يجعله من نصيب الاتحاد اللهم...

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