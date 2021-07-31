بالفيديو.. عمرو خالد يعتذر عن إعلان "فراخ تدخلك الجنة" ويوضح سبب عمله

القاهرة (صدى):
قدم الداعية المصري عمرو خالد اعتذاره عن إعلانه التلفزيوني "فراخ تدخلك الجنة" الذي قام بعمله قبل سنوات روج من خلاله لنوع معين من الدجاج، الأمر الذي عرضه لهجوم كبير حينها.
وقال عمرو خالد خلال استضافته في برنامج سؤال مباشر على قناة "العربية" إنه لا يريد أي شيء من أحد، والعمل في الإعلان ليس خطأ، مبرراً سبب قيامه بذلك من أجل الصرف على مشاريعه، ولن يكرر ذلك لاحقاً.
وكان عمرو خالد اعترف بأخطاء كثيرة كان يفعلها في الماضي، وتحديداً في عام 2011 التي وصفها بالفترة الأكثر صعوبة، لأنها كانت تعاني من اضطراب، وأثرت على الكثير من المتابعين له بالسلب، وأنه نادم على ذلك نتيجة لما حدث لدول أخرى بسبب أحداث الربيع العربي.