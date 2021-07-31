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النرويج تضع المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر

منذ ساعة
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النرويج تضع المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر

أوسلو (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، عن وضع المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وقال بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأ كدت الوزارة أنها ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.

المملكة
كورونا
السفر
النرويج
الدول المستثناة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131385
منذ 45 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه راح يدقم خشوم الاعداء العالمي السنه هذي 😎
سعيد الهلالي.
لا تصير ضعيف اخذ حقك بالقانون. انتهي زمن حب الخشوم. تلك الاندية تدفع المليارات وساحبين علىك ولا فكرو فيك. ( قول الحق ما يزعل...
ابو فهد
حركه علشان تكسب متابعين وشهره وهذي الحركات ياكثرها بالتك تك والحركه الثانيه تطليع اجزاء من الجسد وللاسف اخرتها تلقيها تفتح محلات وفي مهرجانات والحقيقه...
ابوهاشم
عندي في شهر واحد قبل شهر اول مره تصل ٣٤٣ وهي شقه غرفتين هل هذا يرضى الله يا شركة المياه اتقو الله وشكينا قبل...
ابو محمد 😎 ✍️
ليش تجينه في دياره ..

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