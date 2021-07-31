أسعار و مواصفات هيونداي كونا 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة هيونداي، عن كونا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات الفنية.
وتحتوي السيارة هيونداي كونا موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، و 180 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.
وتستمد قوتها من محرك 4 سليندر أيضا، ولكن بسعة 1600 سي سي، و لكن يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات مع علبة تروس اوتوماتيكية، و يتمكن المحرك ان ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر.
وجاءت أسعار السيارة : الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLS 2021 محرك 2000 CC بسعر 72,875 ريال.
والفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS SMART 2021 2000 CC بسعر 76,890 ريال، والفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GLS COMFORT RED PACK 2021 محرك 2000 CC بسعر 84,590 ريال.
والفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GLS PREMIUM 2021 محرك 2000 CC بسعر 90,090 ريال، والفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GLS PREMIUM SUNROOF 2021 محرك 2000 CC بسعر 95,700 ريال.
والفئة السادسة أوتوماتيك موديل T-GDI GLS PREMIUM 2021 محرك 1600 CC بسعر 101,860 ريال، والفئة السابعة أوتوماتيك موديل 2021 GDI GLS PREMIUM SUNROOF محرك 1600 CC بسعر 102,190 ريال.