الاتحاد يحدد موقفه من انتقال السواط للفيصلي

ماجد محمد (صدى):
وافق نادي الاتحاد على انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط إلى نادي الفيصلي مقابل تنازل الأخير عن مستحقاته.
ويرى الاتحاد أن هذا الطلب فرصة لإنهاء أزمة ديونه المستحقة لصالح الفيصلي عن صفقتي انتقال حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي وهي الديون التي تحرم الاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
ويطالب الفيصلي بالحصول على مستحقاته البالغة سبعة ملايين ريال استحقت قبل فترة دون أن يتم دفعها، ما سبّب مشكلة لنادي ويطالب الفيصلي بالحصول على مستحقاته البالغة سبعة ملايين ريال استحقت قبل فترة دون أن يتم دفعها، ما سبّب مشكلة لنادي الاتحاد التي عجزت عن سدادًا المبلغ حتى الآن. التي عجزت عن سدادًا المبلغ حتى الآن.