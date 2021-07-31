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الاتحاد يحدد موقفه من انتقال السواط للفيصلي

منذ ساعة
1593
الاتحاد يحدد موقفه من انتقال السواط للفيصلي

ماجد محمد (صدى):
وافق نادي الاتحاد على انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط إلى نادي الفيصلي مقابل تنازل الأخير عن مستحقاته.

ويرى الاتحاد أن هذا الطلب فرصة لإنهاء أزمة ديونه المستحقة لصالح الفيصلي عن صفقتي انتقال حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي وهي الديون التي تحرم الاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ويطالب الفيصلي بالحصول على مستحقاته البالغة سبعة ملايين ريال استحقت قبل فترة دون أن يتم دفعها، ما سبّب مشكلة لنادي ويطالب الفيصلي بالحصول على مستحقاته البالغة سبعة ملايين ريال استحقت قبل فترة دون أن يتم دفعها، ما سبّب مشكلة لنادي الاتحاد التي عجزت عن سدادًا المبلغ حتى الآن. التي عجزت عن سدادًا المبلغ حتى الآن.

الاتحاد
الفيصلي
السواط

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه راح يدقم خشوم الاعداء العالمي السنه هذي 😎
سعيد الهلالي.
لا تصير ضعيف اخذ حقك بالقانون. انتهي زمن حب الخشوم. تلك الاندية تدفع المليارات وساحبين علىك ولا فكرو فيك. ( قول الحق ما يزعل...
ابو فهد
حركه علشان تكسب متابعين وشهره وهذي الحركات ياكثرها بالتك تك والحركه الثانيه تطليع اجزاء من الجسد وللاسف اخرتها تلقيها تفتح محلات وفي مهرجانات والحقيقه...
ابوهاشم
عندي في شهر واحد قبل شهر اول مره تصل ٣٤٣ وهي شقه غرفتين هل هذا يرضى الله يا شركة المياه اتقو الله وشكينا قبل...
ابو محمد 😎 ✍️
ليش تجينه في دياره ..

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