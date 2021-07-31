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صبي ينجب من زوجة عمه ويقتل المولود

منذ 25 دقيقة
708
صبي ينجب من زوجة عمه ويقتل المولود

القاهرة (صدى):
حاول صبي قتل زوجة عمه في مصر بعدما أقام معها علاقة جنسية حتى حملت الزوجة ونسبت الابن لزوجها، واكتشف أن الطفل ليس ابنه لأنه لا يشبهه فطلقها، فحاولت الزواج من عشيقها الذى خشى من فعلته، فقرر التخلص منهما، لكنه قتل الطفل فقط ونجت هي.

تفصيلا، نشأت علاقة آثمة بين صبي يبلغ عمره 17 سنة، وزوجة عمه التي تبلغ من العمر 21 سنة، نتج عنها طفل نسبته الزوجة لزوجها ، لكن الزوج لم يقتنع بنسب الطفل إليه قائلا إنه لا يشبهه واتهمها بالزنا وأنكر نسب الطفل إليه فى دعوى قضائية انتهت بحكم بسجن الزوجة لمدة عامين، فهربت الزوجة بعد تطليقها.

وألحت العشيقة المطلقة على الصبي كى يتزوج منها، لكنه خشى افتضاح أمره فقرر استدراج الطفل وخنقه وألقى جثته فى ترعة خوفاً من أن يفتضح أمره أمام عائلته وشرع فى قتل زوجة عمه وعشيقته، كى لا تكشف سره لكنها أفلتت منه وأبلغت الشرطة التى ألقت القبض عليه.

صبي
المولود
زوجة عمه

التعليقات

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أحدث التعليقات

علي
يدورون مبرر شماعة عشان الجمهور يصدق الخزعبلات حقتهم
بلسم الروح
الله يرحمه ويتجاوز عنه
عبدالله دماج
نايف يجرب حضه بالدرجه الاولى مع اي فريق والميدان يا حميدان هو الفيصل او ان الاسناب الي شغال عليه وناجح فيه ابرك
احمد
هههههههههههههههههههههههههههههه
الغامدي
اولا . ندعوا له ولغيره بالهدايه نحن ولله الحمد في غناء عن الاغاني اللهم زدنا فيها جهلا . ثانيا . اتمنى ان تتحول المسارح...

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