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خانها الوزن
منذ ساعة
158
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أحدث التعليقات
علي
يدورون مبرر شماعة عشان الجمهور يصدق الخزعبلات حقتهم
بلسم الروح
الله يرحمه ويتجاوز عنه
عبدالله دماج
نايف يجرب حضه بالدرجه الاولى مع اي فريق والميدان يا حميدان هو الفيصل او ان الاسناب الي شغال عليه وناجح فيه ابرك
احمد
هههههههههههههههههههههههههههههه
الغامدي
اولا . ندعوا له ولغيره بالهدايه نحن ولله الحمد في غناء عن الاغاني اللهم زدنا فيها جهلا . ثانيا . اتمنى ان تتحول المسارح...
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