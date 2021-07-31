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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في الرياض

منذ 39 دقيقة
1449
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في الرياض

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
كورونا
المصلين
مسجدين

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أحدث التعليقات

علي
يدورون مبرر شماعة عشان الجمهور يصدق الخزعبلات حقتهم
بلسم الروح
الله يرحمه ويتجاوز عنه
عبدالله دماج
نايف يجرب حضه بالدرجه الاولى مع اي فريق والميدان يا حميدان هو الفيصل او ان الاسناب الي شغال عليه وناجح فيه ابرك
احمد
هههههههههههههههههههههههههههههه
الغامدي
اولا . ندعوا له ولغيره بالهدايه نحن ولله الحمد في غناء عن الاغاني اللهم زدنا فيها جهلا . ثانيا . اتمنى ان تتحول المسارح...

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