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بالفيديو.. أبرز المعلومات عن الكروز السياحية "بيليسيما" التي انطلقت من ميناء جدة

منذ ساعة
1814
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن الكروز السياحية "بيليسيما" التي انطلقت من ميناء جدة

جدة (صدى):
استقبل ميناء جدة أول سفينة بيليسيما العملاقة لتلقي بمراسيها وسط أجواء احتفالية بقدوم أول سفينة كروزحيث أعلن الميناء جاهزيته لاستقبال السياح وسط الخدمات المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.

و‏أنطلقت الكروز السياحية "بيليسيما" من ميناء ‎جدة الإسلامي إلى وجهات سياحية محلية وإقليمية، و تتكون من 19 طابقاً وتحتوي على أكثر من 2500 غرفة.

ويعتبر ميناء جدة أول ميناء لانطلاق السفن السياحية بالشراكة مع شركة الكروز السعودية مما يعكس مكانة جدة التاريخية والثقافية والسياحية.

ويملك ميناء جدة جميع القدرات البشرية لاستقبال كبرى السفن العالمية، وتم اختياره ليكون البوابة الأولى لاستقبال ومغادرة سفن الكروز في المملكة؛ نظرا لموقعه الاستراتيجي المحوري المطل على ساحل البحر الأحمر ولقربه من المواقع والأنشطة السياحية في محافظة جدة.

جدة
ميناء جدة
الرحلات السياحية
سفينة
بيليسيما

التعليقات

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أحدث التعليقات

علي
يدورون مبرر شماعة عشان الجمهور يصدق الخزعبلات حقتهم
بلسم الروح
الله يرحمه ويتجاوز عنه
عبدالله دماج
نايف يجرب حضه بالدرجه الاولى مع اي فريق والميدان يا حميدان هو الفيصل او ان الاسناب الي شغال عليه وناجح فيه ابرك
احمد
هههههههههههههههههههههههههههههه
الغامدي
اولا . ندعوا له ولغيره بالهدايه نحن ولله الحمد في غناء عن الاغاني اللهم زدنا فيها جهلا . ثانيا . اتمنى ان تتحول المسارح...

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