محكمة تعوض أم متضررة من "عضة كلب"

أبوظبي (صدى):
قررت محكمة إماراتية تعويض أم متضررة من "عضة كلب" بـ17 ألف درهم، حيث امتد نحو عام وثمانية أشهر، بسبب ”عضة كلب“ تعرضت لها فتاة خليجية، ما دفع أمها إلى تحرير بلاغ ضد صاحب الكلب الذي ترك باب قفصه مفتوحاً، فهاجم ابنتها وعضها.
قامت الأم دعوى أمام المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض مادي وأدبي 100 ألف درهم، وبعد النظر في الأوراق قضت المحكمة بغرامة قدرها 15 ألف درهم للضحية.
وكانت قد تقدمت أم الفتاة في نوفمبر 2019 ببلاغ للشرطة تتهم فيه شخصا بتعريض حياة ابنتها للخطر نتيجة قيامه بترك باب قفص الكلب مفتوحاً، فخرج الكلب من المنزل، وهاجم ابنتها وعضها وتسبب لها بإصابات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجزاء الابتدائية، التي حكمت عليه حضورياً بغرامة 5000 درهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وبعد النظر في الطعن من قبل محكمة الاستئناف، قضت بإدانته كذلك، لكنها خفضت الغرامة إلى 2000 درهم فقط عما أسند إليه من تهم.