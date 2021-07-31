تطبيقات تكشف الأوراق النقدية المزورة

وكالات (صدى):
كشف خبراء، اليوم السبت عن تطبيقات خاصة على الهاتف الذكي، تسمح بكشف الأوراق النقدية المزورة.
وقالت أناستاسيا إليتشيفا المختصة في اختبار برنامج ماسينجر Gem4me، عن ل : "على سبيل المثال، للقيام بذلك يتم في بنجاح روسيا استخدام تطبيق للمصرف المركزي تحت اسم الأوراق النقدية لبنك روسيا".
وأضافت "هذا التطبيق، لا يكشف تلقائيا الأوراق النقدية الحقيقية باستخدام الكاميرا، ولكنه يعطي قائمة بالعلامات التي تدل عليها، ويشير إلى ما يجب التحقق منه خلال ذلك".
يمكن للمستخدم بشكل مستقل وذاتي، فحص الأوراق النقدية للتأكد من صحتها حيث، يجب توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى الورقة النقدية وانتظار رد فعل البرنامج، والذي سيعطي إجابة إيجابية أو سلبية حول أصالة القطعة المالية.
وهناك تطبيق "الماسح الضوئي للأموال المزيفة"، الذي يسمح بفحص ليس فقط الروبلات بل الدولارات واليورو.