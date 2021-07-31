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النصر والاتحاد مهددان بخصم نقاط في دوري المحترفين

منذ 21 دقيقة
1491
النصر والاتحاد مهددان بخصم نقاط في دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلن علي دعرم، المتحدث الرسمي للقادسية رفض ناديه بشكل رسمي، التسوية المالية، مع النصر والاتحاد، في المستحقات المالية، عن صفقتي خالد الغنام وهارون كمار.

وكشف دعرم عن توجيه القادسية، خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمطالبة بتطبيق الإجراءات القانونية، ضد ناديي النصر والاتحاد، مؤكدا أن ناديه، يرتبط بعلاقات قوية مع كافة الفرق، ولكنه يضع الحفاظ على حقوقه، في المقام الأول.د،بحسب الشرق الأوسط.

يذكر أن المستحقات المتأخرة للقادسية، من صفقتي الغنام وكمارا، تبلغ 20 مليون ريال، وفي حال لم يدفع النصر والاتحاد، المبلغ قبل نهاية شهر أغسطس، فإنهما سيكونا مهددين بـ"الحرمان من التعاقدات وخصم نقاط من رصيدهما في دوري المحترفين 2021-2022".

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين

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