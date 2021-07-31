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بالصور.. شيري تستعد لإطلاق سيارة جديدة

منذ 41 دقيقة
1447
بالصور.. شيري تستعد لإطلاق سيارة جديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة شيري عن استعدادها لإطلاق مركبة جديدة حيث ستطرح بهيكل سيدان بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سنتيمترا.

وتأتي هذه المركبة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عبر أنظمة كهربائية.

كما ستحصل واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية بارزة في منتصفها بمقاس 10 بوصات، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

ومن المقرر أن تطرح السيارة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 156 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 16 ألف دولار تقريبا.

سيارة جديدة
شيري
مميزات شيري

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أحدث التعليقات

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