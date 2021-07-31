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المسند: تتعامد الشمس وينعدم الظل فوق أبها اليوم

منذ 51 دقيقة
1532
المسند: تتعامد الشمس وينعدم الظل فوق أبها اليوم

الرياض (صدى):
قال خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند أن أبها تشهد اليوم اختفاء الظل وتتعامد الشمس عليها، مبينا أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام .

وأوضح المسند "‏اليوم وعند الساعة 12:17 تتعامد الشمس فوق ‎أبها،وينعدم الظل هناك،علماً أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2021، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.

‏كما توقع المسند هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق ‎جازان ‎عسير ‎الباحة وأجزاء من جنوبي منطقة ‎مكة اليوم، وربما تكون مميزة على أجزاء من ‎عسير.

‏وأشار إلى أن حدوث نشاط في الرياح الغربية والشمالية الغربية، وقد تثير بعض ‎الغبار على أجزاء من ‎المدينة ‎مكة ‎الباحة ‎عسير و ‎وادي الدواسر.

الدكتور عبدالله المسند
تعامد الشمس
اختفاء الظل

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