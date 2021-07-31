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سائقة توثق انفجار ناقلة بنزين
منذ 43 دقيقة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131385
منذ 23 دقيقة
شي مهول ، ويا للتهاويل ..
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أحدث التعليقات
ابو فهد
هههههه راح يدقم خشوم الاعداء العالمي السنه هذي 😎
سعيد الهلالي.
لا تصير ضعيف اخذ حقك بالقانون. انتهي زمن حب الخشوم. تلك الاندية تدفع المليارات وساحبين علىك ولا فكرو فيك. ( قول الحق ما يزعل...
ابو فهد
حركه علشان تكسب متابعين وشهره وهذي الحركات ياكثرها بالتك تك والحركه الثانيه تطليع اجزاء من الجسد وللاسف اخرتها تلقيها تفتح محلات وفي مهرجانات والحقيقه...
ابوهاشم
عندي في شهر واحد قبل شهر اول مره تصل ٣٤٣ وهي شقه غرفتين هل هذا يرضى الله يا شركة المياه اتقو الله وشكينا قبل...
ابو محمد 😎 ✍️
ليش تجينه في دياره ..
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