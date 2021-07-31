سقوط فنانة استعراضية من على ارتفاع شاهق أمام أعين الجمهور

لندن (صدى):
سقطت فنانة سيرك من على ارتفاع 30 قدمًا عن الأرض أثناء تأدية عرضها في شيرنس بـ كينت في بريطانيا، مما ترك العائلات وأطفالهم في ذعر بعد رؤية الحادثة الأليمة.
تفصيلا كانت الفنانة الاستعراضية تؤدي عرض مبهر داخل سانتوس سيرك، وهي تطير برشاقة في الهواء، وما لبث الجمهور أن رفع عينيه نحو سماء السيرك ليجد الشابة تسقط من على ارتفاع شاهق.
وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف جوية بعد سقوط الفنانة الاستعراضية من على ارتفاع 30 قدم داخل السيرك الشهير في بريطانيا، وقد خرج أحد عمال الطوارئ من بين الجمهور لمساعدتها حتى وصلت الإسعاف.
ونقل الإسعاف الفنانة الشابة إلى مستشفى ميدواي البحري في كينت بـ بريطانيا، حيث أكد الأطباء أنها عانت من كسر في الكتف وإصابات محتملة في العمود الفقري.