أسباب إضاءة لمبة تحذير البطارية في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء في عالم السيارات أسباب إضاءة لمبة البطارية في لوحة عدادات السيارة، حيث تعرض بطارية السيارة للضعف أو التلف، وفي هذه الحالة يجب على السائق استبدالها لأن المحرك لن يعمل
وقال الخبراء أن البطارية لا تستقبل الشحن بسبب وجود مشكلة في أحد مكوناتها الداخلية أوتراكم الأملاح والكيماويات على إحدى أصابع البطارية، وهو ما يتسبب في عزل الكهرباء
كما تعرض الأسلاك الكهربائية الموصلة للشحن لضرر أو خلل معين، وهو ما يؤدي إلى إيقاف شحن البطارية، وستظهر اللمبة مضاءة باستمرار
وتعرض الدينامو للأعطال أو التلف، وهو ما يؤدي إلى عدم شحن البطارية بالكامل ونفاذها بشكل سريع، وبدوره يتسبب في استمرار اللمبة مضاءة.