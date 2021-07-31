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بالفيديو.. فتاة توثق وضع شاب سنابه ومبلغ مالي على باب سيارتها

منذ 44 دقيقة
11235
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بالفيديو.. فتاة توثق وضع شاب سنابه ومبلغ مالي على باب سيارتها

علي القحطاني (صدى):
وثقت فتاة بمقطع فيديو وضع شاب حسابه الشخصي على "سناب شات " ومبلغ مالي على باب سيارتها.

ونشرت الفتاة مقطع الفيديو، والذي يظهر فيه المبلغ المالي والورقة التي وضعها الشاب مكتوب فيها حسابه معلقة على مقبض السيارة، واصفة إياه بلفظ مسيء.

وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو، حيث شكك البعض في صحته واعدوه من الأساليب التي يتبعها البعض لزيادة المتابعين وكسب الشهرة، فيما رأى آخرون أنه كان يجب عليها أن تقدم بلاغاً للجهات المعنية إذا كان الأمر صحيحا وينتهي الأمر بدلا من التصوير.

شاب
فتاة
سناب شات
توثق

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3800
منذ 17 دقيقة
فيلم مسوته اما لتوريط شخص ما او انه استعراض وطلب شهرة ومتابعين مثل ما هو معروف الان من بعض مرضى الشهرة وقلة الحياء

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: من * يهضم * حُقوق * البشر * ردِي * الحظ * يبلابِه ✍🏻 تدور...
ابوبدر
فيلم مسوته اما لتوريط شخص ما او انه استعراض وطلب شهرة ومتابعين مثل ما هو معروف الان من بعض مرضى الشهرة وقلة الحياء
أبو عبدالله الحربي
الخريف المسمى الربيع بدئ بتونس ونتهت بتونس.
أبو عبدالله الحربي
الغموض غموض إلا للغموض.
أبو عبدالله الحربي
اللقاح وقاية انشاءالله ولاكن العودة وقاية 😐

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