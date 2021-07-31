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شاب يقتل شقيقته بعد مشادة كلامية بينهما

منذ 51 دقيقة
705
شاب يقتل شقيقته بعد مشادة كلامية بينهما

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على قتل شقيقته، بسبب خلافا عائلية، فأمسك بسكين كانت بحوزته فى محاولة لتهويشها لكنها دخلت فى أحشائها وفارقت الحياة.

وأسس الشاب نفسه بنفسه وبنى منزلا في مصر من 3 طوابق، عاش فيه هو وزوجته صحبة والديه وشقيقاته، والدة الشاب كانت تكره زوجة الابن فأقنعته بأن يقوم بكتابة المنزل باسمها خوفا من أن تطردهم زوجته فى أى وقت.

وكان الشاب يحاول إقناع شقيقته ألا تبيت خارج المنزل وأن تترك عملها فى صالون تجميل وأن يمنحها ما تحتاجه من مصاريف بشكل يومى، دارت بينهما مشادة كلامية قامت خلالها شقيقته بعضه فى وجهه.

مصر
جريمة
قتل
مشادة كلامية

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل نهب في المواطن
ابو علي
راحت عليه
هيفاء الشيبي
رابح صقر طلتوا فرحه ويرت كل المطربين زيوا يعطيك احساس بلونسه والفرحه بالحياة عش رابح
اللهو البرى
ههههه.. خلاص سووا تنسيم لراسه المنتفخ ذا مدري من الخبال.. ولا ايش.. صغروووه مثل ماصغرتو وفشيتوا معدته..
عبدالله الشريف العنقاوي
الهزازي خليه يلحق أخوه المنسم ويتركوا الكورة ويشوفوا لهم شغلة غير الكورة ..لاعب ماأفلح في ٤ فرق يبغى يفلح في نادي جماهيري زي الاتحاد

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