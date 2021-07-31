شاب يقتل شقيقته بعد مشادة كلامية بينهما

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على قتل شقيقته، بسبب خلافا عائلية، فأمسك بسكين كانت بحوزته فى محاولة لتهويشها لكنها دخلت فى أحشائها وفارقت الحياة.
وأسس الشاب نفسه بنفسه وبنى منزلا في مصر من 3 طوابق، عاش فيه هو وزوجته صحبة والديه وشقيقاته، والدة الشاب كانت تكره زوجة الابن فأقنعته بأن يقوم بكتابة المنزل باسمها خوفا من أن تطردهم زوجته فى أى وقت.
وكان الشاب يحاول إقناع شقيقته ألا تبيت خارج المنزل وأن تترك عملها فى صالون تجميل وأن يمنحها ما تحتاجه من مصاريف بشكل يومى، دارت بينهما مشادة كلامية قامت خلالها شقيقته بعضه فى وجهه.