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نصائح لضبط نظام النوم بعد إجازة طويلة

منذ ساعة
1598
نصائح لضبط نظام النوم بعد إجازة طويلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أفضل طريقة للحفاظ على نظام النوم، حيث يؤقر على توقيت تناول الطعام على عدد ساعات النوم وموعده، وفي الإجازات تكون الوجبات في مواعيد غير منتظمة ومتأخرة.

وقال الخبراء أن العصائر والمشروبات تساعد على النوم والاسترخاء، كالينسون والبابونج وأيضًا عصير الكرز، باعتباره مصدرًا طبيعيًا للميلاتونين، ما يعزز النوم وكفاءته

كما يجب تهيئة الأجواء قبل النوم طريقة مُثلى في استعادة مواعيده الطبيعية، فعليك الذهاب للفراش في الموعد الخاص بك، بعد تناول وجبة عشاء خفيفة.

ويمكنك استشارة طبيبك بتناول الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يسمح بالنوم، إضافة لبعض المكملات الغذائية، لكن مرة أخرى عليك استشارة طبيبك في هذا، وعليك تجربة الطرق الطبيعية أولًا.

نظام
النوم
إجازة
نصائح

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل نهب في المواطن
ابو علي
راحت عليه
هيفاء الشيبي
رابح صقر طلتوا فرحه ويرت كل المطربين زيوا يعطيك احساس بلونسه والفرحه بالحياة عش رابح
اللهو البرى
ههههه.. خلاص سووا تنسيم لراسه المنتفخ ذا مدري من الخبال.. ولا ايش.. صغروووه مثل ماصغرتو وفشيتوا معدته..
عبدالله الشريف العنقاوي
الهزازي خليه يلحق أخوه المنسم ويتركوا الكورة ويشوفوا لهم شغلة غير الكورة ..لاعب ماأفلح في ٤ فرق يبغى يفلح في نادي جماهيري زي الاتحاد

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