بالفيديو.. مقاول ينتقم من صاحب مبنى سكني بطريقة مروعة لعدم تلقيه أجره

برلين (صدى):
أقدم مقاول على تحطيم مبنى في مدينة بلومبرج الألمانية بدافع الانتقام بعدما زعم أنه لم يتقاضى أجره رغم تشييده للبناء.
وأظهرت لقطات مروعة تصرف المقاول الغريب في مدينة بلومبرج الألمانية، حيث قام بتحطيم شرفات البناء بواسطة آلة حفر مساء الأربعاء الماضي.
وأوضحت الشرطة بأن الدمار تسبب في خسائر قيمتها 500 ألف يورو (ما يقرب من مليون جنيه مصري) في مبنى تكلفته ملايين، مشيرة إلى أن السائق البالغ من العمر 47 عاما أشار إلى أن السبب وراء تصرفه هو "الإحباط" بسبب عدم تلقي أجره.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الرجل أحضر الحفارة خصيصًا لتدمير المنزل ولم يتوقف إلا بعد كسر خرطوم الهيدروليك، كما أتلف مرآب المبنى حيث كانت هناك عدة زجاجات غاز، مما عرض السكان للخطر، مما دفع الشرطة لتطويق جزء كبير من المنطقة لأنه لا يمكن استبعاد الأضرار التي لحقت بحاويات الغاز.