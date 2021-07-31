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أحد أحياء الرياض قديما

منذ 30 دقيقة
132
أحد أحياء الرياض قديما

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
المشكله احنا ابتلشنا ان قلنا ان شاء الله يشددو بالنظام عشان المستهترين رحنا فيها واذا مبسوطين على التساهل برضو رحنا فيها
abdul
والمثل يقول : قتل الرجل ولا قطع لغلوغته .
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رابح * بْن * صقر * تعلو * مُحَيّاه * إبتسامة ✍🏻 جاهل * أحمق...
ابو عمار
كفو
ابو عمار
ما يسوى عليه

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