مستشفى الملك خالد للعيون يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين الصندوق: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مدير عمليات الإمدادات والمعدات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المختبرات الطبية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية).
وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.