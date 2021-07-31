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مستشفى الملك خالد للعيون يوفر وظائف شاغرة

منذ 42 دقيقة
1233
مستشفى الملك خالد للعيون يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين الصندوق: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مدير عمليات الإمدادات والمعدات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المختبرات الطبية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية).

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

 

وظائف
الرياض
مستشفى الملك خالد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
المشكله احنا ابتلشنا ان قلنا ان شاء الله يشددو بالنظام عشان المستهترين رحنا فيها واذا مبسوطين على التساهل برضو رحنا فيها
abdul
والمثل يقول : قتل الرجل ولا قطع لغلوغته .
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رابح * بْن * صقر * تعلو * مُحَيّاه * إبتسامة ✍🏻 جاهل * أحمق...
ابو عمار
كفو
ابو عمار
ما يسوى عليه

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