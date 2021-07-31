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عبدالعزيز المريسل : بندر الحميداني هو محامي سامي الجابر في القضية المشهورة
منذ يوم
1935
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 957
منذ 54 دقيقة
صحيح ووقف الاعلامي بتال الجحش عند حده وخلها يعتذر رسميا ..
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أحدث التعليقات
زائر الجنوب
زاير الشمالي صادوه هههههههه واحد حرامي بالنظام و الثاني مهو محترف
Nag4146
الفكرالكروي الراقي مفقود عند الهزازي وحركات عيال الحاره طاغيه على تصرفاته الصبياني لم ينضج بعد يمكن بعد السبعين من العمر.
ابوبدر
هم نصابين تيس ني بالف ونص .. يخرب بيتهم ..وبعدين وش يعرفنا انه فعلا غير الى ريال ونص ماهو باين واحتمال انه فعلا كان...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اي قلب يحمل هذا الأب ,,,,,,,!!؟
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