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عبدالعزيز المريسل : ماذا لو تم تعيين محمد الدويش رئيساً للجنة الإنضباط
منذ 15 ساعة
875
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 956
منذ 39 دقيقة
مستبعد جدأ تعيين محمد الدويش رئيساً للجنة الإنضباط ..!!
لأنه مريض نقسي ويعاني من إسهال فكري مزمن ولا يعيي لما يقوله ..!!
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