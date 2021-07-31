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عبدالعزيز المريسل : هل يجب أن يكون عضو اللجنة هلالي
منذ 5 ساعات
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الثوار هم من قطع اصابع يده اليمنى لانه كان يهددهم بها مثل ما كان ابوه يقول عن الثوار انهم جرذان ولكن مسكوه مثل الجرذي...
ابو عمار
الله يوفقهن
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